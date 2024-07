Incidente di Camposano stamattina l’autopsia sul corpo di Lucia Passariello

Leggi tutta la notizia su anteprima24

(Di martedì 9 luglio 2024) Tempo di lettura: 2 minutiIl consulente tecnico incaricato ieri, lunedì 8 luglio 2024, dalla Procura di Nola (Na), il medico legale dott. Maurizio Saliva, avrà sessanta giorni per depositare la sua perizia, ma l’esame autoptico sulla salma della povera, effettuata nella mattinata di oggi, martedì 9 luglio, presso il Policlinico di Napoli, non ha fatto che confermare come la appena ventisettenne di Cicciano (Na) sia deceduta, all’istante, unicamente in seguito ai gravissimi politraumi riportati a causa dell’investimento di cui è rimasta vittima nella serata di venerdì 5 luglio mentre camminava a bordo strada lungo via Croce San Nicola, nel vicino comune di, accompagnando peraltro le due nipotine, salve per miracolo; una tragedia che ha destato commozione e sconcerto in tutta la regione, anche perché il conducente dell’auto che l’ha travolta, una Suzuki Splash, Domenico Alessandro De Luca, quasi coetaneo di, 26 anni, è risultato ampiamente positivo alcol test e per di più era un agente di Polizia municipale, da ultimo nel Comune di Portici: sempre ieri il Gip del Tribunale di Nola ne ha convalidato l’arresto disponendo per il giovane, indagato per omicidio stradale con l’aggravante della guida in stato di ebbrezza, e subito sospeso dal servizio, la misura cautelare dei domiciliari.