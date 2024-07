Il tempo è salute!

Leggi tutta la notizia su bergamonews

(Di martedì 9 luglio 2024) Oggi la risorsaha assunto un valore straordinario nella quotidianità di tutte le persone, è quindi fondamentale valorizzarla e ottimizzarla. Da qui nasce la campagna ‘Il!’ che Habilita ha lanciato per comunicare un importante cambiamento nell’ambito dei servizi digitali a disposizione del paziente. Habilita, nonostante avesse già a disposizione dei servizi online per l’utenza come le prenotazioni e il ritiro referti, ha compiuto un importante passo avanti nell’implementazione della proposta digitale. L’obiettivo è infatti quello di creare una serie di servizi al paziente più intuitivi, più rapidi, e più efficaci e, al con, eliminare le attese telefoniche o allo sportello e, soprattutto, una drastica riduzione del consumo di carta.