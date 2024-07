Il rogo nella Rsa un anno dopo Commemorazioni e nuove indagini | Giustizia per le sei vittime

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024) Il cordoglio per le sei, la richiesta di "" da parte delle famiglie, i ricordi dei sopravvissuti, gli appelli ancora inascoltati per una "risposta più adeguata" da parte delle istituzionicura degli anziani non autosufficienti. Unildivampato la notte tra il 6 e il 7 luglio del 2023Rsa “Casa per coniugi“ in via dei Cinquecento, nel quartiere Corvetto, Milano ricorda la tragedia, mentre lesi avviano verso la conclusione. Resta ancora da effettuare un ultimo "esperimento giudiziale",che i primi accertamenti sul, innescato da una sigaretta che una delle anziane stava fumando a letto, hconfermato la mancanza di sistemi antincendio e di rilevazione fumi funzionanti. Usando un manichino e replicando quella situazione gli esperti avevano già stabilito che fu la cenere a scatenare ila contatto con l’ossigeno della mascherina usata dalla donna e tenuta abbassata.