Il Diavolo Veste Prada | arriva il sequel del celebre film

(Di martedì 9 luglio 2024) È in produzione il capitolo successivo della pellicola Tra i must della cultura popolare cinematografica c’è sicuramente “Il”, un cult che ha reso famoso Anne Hathaway ed Emily Blunt. Tratto dell’omonimo romanzo del 2003 di Lauren Weisberger, ora, stando alle ultime, sarebbe in produzione con il secondo capitolo. In casa Disney, si dice che si sia lavorando al progetto, con la sceneggiatrice Aline Brosh McKenna e la produttrice Wendy Finerman del primo. Protagonista dovrebbe essere sempre la “spietata” Miranda Priestly alla fine della sua carriera e senza la sua ex assistente Emily Charton (Emily Blunt), ormai dirigente in un gruppo di lusso. Nei panni di Miranda Priestly c’era l’eterna Meryl Streep che così come la Blunt dovrebbe tornare nel cast, grazie all’opera di convincimento della produttrice Wendy Finerman.