Il caso di antisemitismo su Airbnb che forse non lo era

Leggi tutta la notizia su facta.news

(Di martedì 9 luglio 2024) di Lucia Bertoldini «Potete restare nel vostro forno»: sarebbe questa la frase, in ebraico, che il proprietario di un alloggio a San Vito di Cadore disponibile su– piattaforma online per prenotare un pernotto a breve termine – avrebbe rivolto a una famiglia israeliana, rifiutando la loro richiesta di soggiorno. Questo, almeno, secondo la ricostruzione pubblicata da alcuni media italiani e internazionali. Ilha sollevato un’ondata di polemiche, tanto sui giornali italiani quanto sui social network, e ha portato la stessaa condurre un’investigazione sulla questione. Cos’è emerso da questa indagine? Vediamo cos’è accaduto passo per passo. L’origine della notizia La notizia è comparsa per la prima volta a inizio luglio sul sito di notizie israeliano Ynetnews.