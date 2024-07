Highlights Paolini-Navarro quarti di finale Wimbledon 2024 VIDEO

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Glie i punti più belli di Jasminevs Emma, sfida valevole per ididi. Prestazione da favola per la tennista azzurra, che illumina sul Centre Court e demolisce la statunitense in appena 57 minuti con lo score di 6-2 6-1. Una vera e propria lezione di tennis da parte della toscana, autrice di un match praticamente perfetto in tutti i fondamentali. Neli punti più belli dell’incontro. PROGRAMMA E COPERTURA TV TABELLONE MONTEPREMIdi) SportFace. .