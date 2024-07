Giro d’Italia femminile Elisa Longo Borghini | Giornata calda bisogna adattarsi alle condizioni

Leggi tutta la notizia su oasport

(Di martedì 9 luglio 2024) Altro giorno in maglia rosa per. La leader della Lidl-Trek si garantisce altre ventiquattro ore in cima alla classifica generale delcon il quarto posto nella Sabbioneta-Toano di 113 chilometri vinta da Niamh Fisher-Black (SD Worx-Protime). Grazie agli abbuoni, Lotte Kopecky (SD Worx-Protime) le recupera sei secondi, ma l’azzurra rimane comunque in testa con 13” di vantaggio sulla campionessa del mondo in carica “Oggi unadifficile, il caldo ha contribuito parecchio – affermaai microfoni di Eurosport al termine della frazione – La salita, come avevamo detto, era abbastanza tranquilla fino almenoultime tre curve in cui è diventata più tosta“. Era dal 2008, dai tempi di Fabiana Luperini, che un’italiana non vestiva per tre giorni di fila la maglia rosa.