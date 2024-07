Francia Meloni | elezioni in cui nessuno può cantare vittoria

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) "Penso che la lettura che ho visto da più parti di una sconfitta di Rn sia un po' semplicistica perché, se vogliamo guardare a quello che è accaduto in, la verità è chepuò". Lo ha detto la premier Giorgia, a Washington per partecipare al vertice della Nato. "C'erano tre schieramenti:dei tre si è affermato,dei tre è in grado di governare da solo. Vedremo cosa accadrà. Il risultato elettorale del secondo turno è cheha vinto le", ha aggiunto. "Vedremo la formazione del governo che non sarà facile. Posso dire per esperienza personale che è più facile governare quando si sta insieme perché si condividono delle idee piuttosto che quando si sta insieme perché si condivide un nemico", ha continuato la premier.