Francia | la procura di Parigi apre un’inchiesta per finanziamento illecito sul partito di Marine Le Pen

Leggi tutta la notizia su tpi

(Di martedì 9 luglio 2024) Ladiha apertopreliminare per indagare sui sospetti didurante la campagna elettorale della leader del Rassemblement National (Rn),Le Pen, per le presidenziali del 2022, in cui perse l’occasione di raggiungere l’Eliseo contro il presidente uscente Emmanuel Macron. Un’altra tegola dopo la mazzata dell’ultime legislative in cui l’estrema destra è arrivata soltanto terza. L’indagine, secondo un’indiscrezione diffusa oggi dall’emittente Bfm-Tv e confermata dal quotidiano Le Monde, è stata aperta il 2 luglio e punta a investigare su quanto emerso dal rapporto 2023 della Commission nationale des comptes de campagne et des financements politiques (Cnccfp), un organismo che verifica le spese e i finanziamenti elettorali dei candidati d’Oltralpe.