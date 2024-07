Festival del Pensare Contemporaneo

Leggi tutta la notizia su dailyshowmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Al via la seconda edizione deldel. Dal 19 al 23 Settembre 2024, una rassegna tra incontri culturali, dibattiti e pensieri nel cuore della cittadina emiliana di Piacenza. Cosa significa? Fermare la nostra vita per un singolo istante e. Quante volte lo abbiamo immaginato. Presi dai molteplici impegni della vita quotidiana, ilè sempre più un sogno o un’illusione destinata a non essere mai compiuta. Il pensiero comune definisce questa azione del “” tipica dei grandi studiosi e filosofi. In realtà anche le persone più comuni hanno bisogno di fermarsi e prendere del tempo per se stesse. Se volessimo analizzare la situazione, sono le persone che più ne hanno bisogno.