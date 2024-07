Emilia Romagna scontro in Regione sull’autonomia differenziata | ecco perché

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di martedì 9 luglio 2024) Bologna, 9 luglio 2024 -sull'autonomiain: l'Assemblea legislativa dellasi è riunita oggi a Bologna per votare la richiesta di referendum e non sono mancati dissapori tra maggioranza e opposizione. Loin Assemblea Cos’è l’autonomiaLa proposta dell’bocciata Il centrodestra sta infatti presentando centinaia di emendamenti per prolungare l'ordine dei lavori e non si esclude che la discussione vada avanti fino a notte fonda. Fin dalle prime battute ci sono state scaramucce in aula tra le opposizioni: da una parte il centrodestra, dall'altra la consigliera del M5s Silvia Piccinini che ha firmato la richiesta al question time, ovvero indire inil referendum popolare per l'abrogazione della legge, pubblicata sulla Gazzetta ufficiale lo scorso 28 giugno.