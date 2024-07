Di te ho visto la curiosità il dolore immenso la vita straripante la forza di cento uomini ciao papà | così il figlio Francesco ai funerali del papà Pino D’Angio

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) AidiD’Angiò a Pompei, alla Chiesa del Salvatore, c’erano tutti: i compagni del liceo che ha frequentato a Salerno, gli amici noti, naturalmente la moglie Teresa e il. Proprio quest’ultimo, come racconta il Corriere del Mezzogiorno, ha detto parole toccanti per ilscomparso a 71 anni e dopo una lunga malattia: “Ho immaginatotante volte questo momento, cosa sarebbe accaduto, i volti e le sensazioni. L’ho immaginato talmente tanto che qualche volta sembrava vero. Poi è arrivato, tutto insieme. Certe cose erano solo nostre, sempre e solo nostre. Da te sono partito, da te sono sempre tornato. In te hola, la bellezza, il, la, ladi, la risata e le lacrime salate come il mare.