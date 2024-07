Conto alla rovescia per la ventiduesima edizione di Kilowatt Festival 2024

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) Arezzo, 9 luglio– Mancano pochi giorni all’inizio delladi, in programma da venerdì 12 luglio fino a sabato 20. La prevendita registra un dato incoraggiante: sono già stati superati i 1.500 biglietti venduti, tra gli acquisti online sul sito Webtic e gli acquisti in presenza presso la biglietteria aperta tutti i pomeriggi presso il TeatroMisericordia. L’invito degli organizzatori è di privilegiare le prevendite, per evitare le code alle casse, nelle sere di spettacolo. Numerose le scontistiche attivate, sia per gli under 35, sia per gli abbonati della stagione teatrale di Sansepolcro, sia per gli iscritti ai club soci e ai Cral dei principali sponsor del. Da segnalare inoltre la presenza di numerosi eventi gratuiti, e attività al prezzo di 1 euro, come la danza urbana in Piazza Torre di Berta (tutti giorni intorno alle 18:30) e i dj-set (tutte le sere, dalle 23), o di 3 euro, come i concerti all’ora dell’aperitivo (tutte le sere, alle 19:15).