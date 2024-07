Capri emergenza idrica | sarà raddoppiata la condotta ricorso alle navi cisterna in caso di nuove crisi

Leggi tutta la notizia su ildenaro

(Di martedì 9 luglio 2024) l raddoppio dellagià finanziato con 35 milioni di euro e un nuovo piano dida mettere in atto indiidriche. Sono questi i punti tratti questa mattina a, nel corso di un vertice presieduto dal Prefetto di Napoli, Michele di Bari, dopo il piano per mettere in sicurezzal’isola. Dopo diverse riunioni in Prefettura, il prefetto Michele di Bari ha riunito quest’oggi presso l’isola diun tavolo tecnico per scongiurare eventuali emergenze idriche a seguito degli eventi di fine giugno. Al vertice hanno preso parte i sindaci die Ana, insieme ai vertici di Gori, la società che gestisce anche il servizio idrico integrato dell’isola, nonché l’Ente Idrico Campano e la Regione Campania.