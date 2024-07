Calciomercato | passi avanti del Manchester United per Zirkzee

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Il futuro di Joshuasembra essere in Inghilterra, più esattamente al. Secondo quanto riportato dal Daily Mail infatti, i Red Devils sarebbero pronti a pagare al Bologna la clausola rescissoria di 40 milioni di euro. La negoziazione con l’attaccante olandese classe 2001 e il suo entourage è in fase avanzata, con le parti che sarebbero molto vicine. Loè in pole e avrebbe scavalcato la concorrenza di Milan e Bayern Monaco. Oggi sarebbe in programma un nuovo incontro tra le parti per portarela trattativa. Un ruolo importante potrebbe svolgerlo anche Ruud van Nistelrooy, connazionale di, entrato a far parte dello staff del tecnico ten Hag.delperSportFace.