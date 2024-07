Brembate mamma e i due figli piccoli investiti da un’auto

Leggi tutta la notizia su ilgiorno

(Di martedì 9 luglio 2024)(Bergamo) 9 luglio 2024 – Brutto incidente, questo pomeriggio, a. Intorno alle 17, in via Vittorio Veneto, nelle vicinanze di un centro commerciale al confine con il Comune di Capriateha investito tre persone: unae i suoi due bambini, uno di sette anni e un bebè di meno di un anno, travolti in pieno da un veicolo e hanno subito diversi traumi. Il piccolo è caduto dal passeggino a seguito dell’urto col veicolo. Sul posto sono arrivate due ambulanze l’automedica e l’elisoccorso assieme ai carabinieri e alla Polizia locale per i rilievi e per ricostruire la dinamica. In gravi condizioni a causa del trauma cranico subìto la madre, portata in codice rosso al San Gerardo di Monza, mentre i bambini sono stati ricoverati al Giovanni XXIII di Bergamo: il più grande con un trauma alla mano, il più piccolo fortunatamente in codice verde.