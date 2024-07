Blitz a Roma arrestati anche figli ex boss Magliana e Senese

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Ilo dell'ex storico esponente della banda della, Enrico Nicoletti, e ilo di Michele, ritenuto il capo della camorra a. Ci sonoloro due, Antonio Nicoletti e Vincenzo, nella maxi operazione della Dia e dalla Dda di, che ha portato a 18 misure cautelari e al sequestro di 131 milioni di euro. Misura cautelareper il produttore cinematografico Daniele Muscariello e il manager musicale Angelo Calculli.Roberto Macori e Salvatore D'Amico. Nell'indagine, coordinata dall' aggiunto Ilaria Calò, sono stati raccolti elementi indiziari sull'esistenza di due distinte organizzazioni criminali che "riciclavano ingenti profitti, infiltrando progressivamente attività imprenditoriali in apparenza legali operanti in molteplici campi" come "la cinematografia, l'edilizia, la logistica, il commercio di autovetture e di idrocarburi", spiega una nota della Procura di