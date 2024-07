Basket | Michele Ruzzier resta con Pallacanestro Trieste

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di martedì 9 luglio 2024) Come accaduto per Trapani Shark nell’altro girone, ancheè riuscita a conquistare una meritata promozione che ha regalato il nuovo ritorno in LegaA dopo un’annata passata a dominare, praticamente, tutta la A2. Un successo meritato che ha aperto, ovviamente, i lavori in vista della costruzione del roster che dovrà affrontare la durissima annata all’interno del campionato più complesso e competitivo della nostra. Il mercato è iniziato, però, con una bella notizia:resterà ancora a: “Faremo di tutto per riportaredove merita“. Dopo aver mantenuto la promessa, il cestista è pronto ad alzare l’asticella.confermato nel roster. La felicità del GM: “Orgoglioso” “È con immenso orgoglio e piacere – ha commentato il GM dellaMichael Arcieri – che annunciamo il ritorno dinella nostra squadra per la stagione 2024-25! Non c’è niente di più autentico ed emozionante che vedere uno dei figli prediletti deltriestino indossare nuovamente il biancorosso per aiutare la sua città a perseguire l’eccellenza cestistica.