Baseball | Italia vincente anche sull’Austria negli Europei Under 18 2024

(Di martedì 9 luglio 2024) Seconda vittoria su due per l’agli18 diin corso di svolgimento a Regensburg, Germania. La squadra guidata dal manager Guglielmo Trinci supera per 10-0 l’Austria, soprattutto grazie all’accoppiata sul monte formata da Marelli e Baldassarri, capaci di concedere in due appena una coppia di valide agli austriaci. Un match, questo, che inizia con l’non in grado di andare a segno per i primi due inning. Ci riesce nel terzo: da un bunt di Barbona nasce una serie di situazioni che porta a Garavaglia colpito: lo stesso Barbona può così firmare l’1-0. Il 2-0 è opera del singolo di De Cristan, il 3-0 arriva su base su ball a basi piene con Resca ad avere la mazza in mano. Nel quinto inning gran cosa di Taschini, che spedisce un doppio a destra per assicurarsi tre punti e il 6-0.