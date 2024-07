Atletica Continental Tour | Tamberi Fabbri e Furlani in Ungheria Diretta su Sportface Tv

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di martedì 9 luglio 2024) Nel pomeriggio di ogg, martedì 9 luglio, i big azzurri dell’saranno impegnati a Szekesfehervar, in, nella tappa Gold del2024. Ultime prove per Gianmarco, Leonardoe Mattiain vista dei Giochi Olimpici di Parigi 2024. “È un giorno importante per migliorare. Ogni salto in avvicinamento alle Olimpiadi conta sempre di più. Proverò a performare al meglio, a perfezionare la tecnica e a sfidare me stesso. Non mancano molti meeting prima delle Olimpiadi, al 99% saranno i miei ultimi Giochi, quindi non vedo l’ora”, le parole di, a caccia del secondo oro olimpico consecutivo. Per il pesista Leonardo(Aeronautica) ormai ogni gara è buona per infrangere il muro dei sogni, quello dei 23 metri, sfiorato di nuovo a Pergine Valsugana sabato scorso con 22,90 e un altro lancio da 22,81.