Arera | Tariffe elettriche sul libero mercato più alte del regime tutelato In Italia il gas più caro I consumatori | Spremuti come limoni

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di martedì 9 luglio 2024) Per ora il passaggio dal(conaggiornate periodicamente da un’autorità indipendente) alla libera concorrenza ha portato aiuna cosa sola: bollette più care. Lo ha certificato il presidente di(Autorità di regolazione per energia reti e ambiente), Stefano Besseghini, illustrando la relazione annuale dell’Authority: “Ad oggi le offerte disponibili sul” dell’energia elettrica “appaiono poco attraenti rispetto ai diversi servizi regolati, essendo caratterizzate da prezzi normalmente più alti”. Le aste per la fornitura del Servizio a tutele graduali hanno determinato un vantaggio per il consumatore che è transitato daldi circa 113 euro/anno a parità di tutti gli altri costi.