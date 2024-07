Ambrosione dice ’no’ ai capitani E Bircolotti torna sul verrocchio

Leggi tutta la notizia su lanazione

(Di martedì 9 luglio 2024) di Laura Valdesi SIENA Era il 3 luglio 2022. Alla domanda se,ndo indietro, dopo l’ondata di polemiche, sarebbe salito ancora sul, Renatoaveva ribattuto netto: "Sono stato onorato di farlo, ringrazio il sindaco e lo staff dell’Ufficio Palio per la collaborazione e l’opportunità, giunta con l’unanimità da parte dei. Certo che accetterei, non ho niente da recriminare. Ho lavorato con quello che mi è stato consegnato al momento della Tratta fino al giorno del Palio. Ho guidato la macchina che mi hanno consegnato". Avrebbe detto sì allora, quando si difese sottolineando che chi sale sulè sempre un parafulmine "ma sarebbe bello che ciascuno si prendesse le sue responsabilità". L’ha detto anche ieri sera ’sì’ quando i, riuniti alle 19 al Magistrato delle Contrade per affrontare la questione mossiere, si sono trovati davanti aldi Bartolo