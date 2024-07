Wimbledon quando gioca i quarti di finale Lorenzo Musetti | avversario orario e dove vederlo in tv e streaming

Leggi tutta la notizia su ilfattoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) La prima volta non si scorda mai.sta vivendo un momento magico: primo quarto diin un torneo del Grande Slam e riuscire a farlo aha tutto un altro sapore. Dopo aver sconfitto il tennista francese Giovanni Mpetshi Perricard in quattro set negli ottavi didella competizione, il cammino dicontinuerà mercoledì 10 luglio. Il numero 25 al mondo (Ranking Atp) affronterà il vincente tra Taylor Fritz e Alexander Zverev, match che si disputerà questo pomeriggio (lunedì, 8 luglio). BRAVO????????secures a place in a maiden Grand Slam quarter-final by overcoming Lucky Loser Giovanni Mpetshi Perricard 4-6, 6-3, 6-3, 6-2 ????#pic.twitter.com/EDLWt7bd7V —(@) July 8, 2024, il suo percorso a1° turno: Constant Lestienne 4-6; 7-6; 6-2; 6-2 2° turno: Luciano Darderi 6-4; 4-6; 6-7; 6-4; 6-4 3° turno: Francisco Comesaña 6-2; 6-7; 7-6; 6-3 Ottavi di: Giovanni Mpetshi Perricard 4-6; 6-3; 6-3; 6-2in tv eLa 137esima edizione di, in programma dal primo al 14 luglio, viene trasmessa in diretta esclusiva su Sky e insu NOW.