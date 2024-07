Un’occasione per far conoscere il territorio

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) L’"Ulisse Fest" è stato un successo. La Festa del Viaggio di Lonely Planet, approdata ad Ancona per la sua settima edizione, è stata come un’onda che, per quattro giorni, ha invaso la città nelle sue piazze, nei suoi antichi saloni, nei musei e nei teatri, nell’Arena del mare, portando ovunque la spumeggiante voglia die godere del bello. Come tutte le iniziative di successo è il frutto di molto lavoro e di tante persone che hanno speso le loro energie per una città che sia di tutti. Come Guido Guidi, imprenditore alberghiero titolare della collezione di hotel "The Begin Hotel" che come partner tecnico della rassegna ha voluto offrire agli influencers del settore travel, ai content creator di viaggi e delegazioni di regioni Italiane e straniere partecipanti all’Ulisse Fest, un assaggio dell’ospitalità e accoglienza anconetana portandoli aAncona, Portonovo, le bellezze e i prodotti enogastronomici del