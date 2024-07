Ubriachi minacciano bagnini e li derubano | arrivano i carabinieri

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Idella cooperativa di salvataggio a mare della riviera delle palme, nel mirino dei giovani che nel weeekend si ingozzano di alcolici negli stabilimenti balneari e poi vanno a disturbare i ragazzi che invece sono concentrati ad osservare i bagnanti in acqua. Non solo minacce, ma anche furti ai danni degli operatori del salvataggio. "Non è la prima volta e non sarà neppure l’ultima – affermano i vertici della cooperativa di salvamento –. Quando questi ragazzi sononon si capisce cosa combinano, fingono annegamenti, chiamano aiuto e poi se la prendono con i nostri. Solo che negli ultimi giorni – concludono sconsolati – è stato passato il segno". Gli ultimi fatti, in ordine di tempo, sono accaduti in due zone distinte e lontane fra loro, una nel territorio di Cupra Marittima e una in quello di San Benedetto.