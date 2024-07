Tutto Uruguay-Brasile minuto per minuto

Leggi tutta la notizia su ultimouomo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Quando l’arbitro argentino Darío Herrera ha fischiato il triplice fischio,erano già proiettate da una manciata di minuti alla prospettiva che a decidere l’accesso alla semifinale di Copa América – dove ad attendere l’una o l’altra c’era già la Colombia – sarebbero stati i calci di rigore. Subito dopo intorno alle panchine si creano i capannelli: è il momento di raccogliersi in concentrazione, di un’ultima arringa, di scegliere i tiratori. Il drappello brasiliano è solido e impenetrabile. Qualcuno parla ai calciatori, ma quel qualcuno non è Dorival Junior. Al centro del gruppo c’è Lucas Silvestre, assistente (e contingentemente figlio) di Dorival Junior, e non l’allenatore in carica della Seleção, disorientato come Joe Biden, che cerca di affacciarsi come un Michael Scott qualsiasi – apparentemente indesiderato – durante una riunione tra dipendenti di The Office: magari per dire la sua.