Stellantis altro che un milione di veicoli | è crisi nera la produzione crolla nel 2024

Leggi tutta la notizia su lanotiziagiornale

(Di lunedì 8 luglio 2024)che undi auto prodotte in Italia. Gli obiettivi fissati dal governo per ladidiventano sempre più irraggiungibili, con un calo netto nel primo semestre del. A fare i conti è un report della Fim-Cisl: dopo tre anni di crescita, nei primi sei mesi dell’anno ladiin Italia ha registrato un netto calo del 25,2%. Tra autovetture e furgoni commerciali si è arrivati a 303.510 unità contro le oltre 405mila dello stesso periodo del 2023. Per le auto il calo è addirittura del 35,9%, mentre per icommerciali si registra una lieve crescita del 2%.a picco: calo del 25% nelIl bilancio è sfavorevole per quasi tutti gli stabilimenti italiani di, le uniche eccezioni sono rappresentate da Atessa e Pomigliano d’Arco, dove la crescita è comunque in rallentamento.