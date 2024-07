Sport Equestri Parigi 2024 | gli azzurri convocati nel Concorso Completo e nel Salto ostacoli

Leggi tutta la notizia su sportface

(Di lunedì 8 luglio 2024) La Federazione Italianaha ufficializzato le convocazioni degliper le Olimpiadi di. L’Italia si presenterà ai Giochi francesi con una squadra nella disciplina dele un binomio a titolo individuale nel. “Arriviamo aforti di un grandissimo lavoro di squadra. Ai ragazzi voglio dire grazie a nome di tutti gliitaliani perché è grazie ai loro sacrifici e al loro impegno nella gestione dei propri cavalli che l’Italia prende il volo per la XXIII edizione dei Giochi Olimpici. Dal punto di vistaivo credo che l’Italia Team deglinelsia all’altezza e sono sicuro che i nostri daranno il tutto per tutto per fare una buona prestazione.