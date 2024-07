Saldi si ma occhio alla sostenibilità

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Qualche giorno fa sono cominciati i: occasione d’oro per acquistare capi e accessori a prezzi scontati. Ma attenzione: non è tutto oro quel che luccica. Siamo in un’era in cui l’ultra fast fashion offre la possibilità di acquistare capi non solo in saldo, ma a prezzi stracciati tutto l’anno. Per questo, è bene avere unattento nei confronti della, e soprattutto, della convenienza. Questo perché moltissime aziende approfittano del periodo per proporre capi che sono magari fondi di magazzino, rendendo più accattivanti le nuove collezioni (che invece, come ben sappiamo, scontate non sono).sostenibili: alcuni accorgimenti Ultimamente la moda sta cambiando in maniera rapidissima e vertiginosa. Questo vuol dire che l’acquisto di quel vestito, che magari è andato virale ed è pure introvabile, tra pochi mesi potrebbe essere già datato e fuori moda.