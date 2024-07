Quando rivedremo Kate Middleton? La sua assenza a Wimbledon e l’ascesa di Sophie Rhys-Jones

Leggi tutta la notizia su ilfogliettone

(Di lunedì 8 luglio 2024) Il prestigioso torneo diè da sempre un appuntamento clou nel calendario della famiglia reale britannica, ma quest'anno la mancanza diha lasciato molti a interrogarsi sulle sue prossime apparizioni pubbliche. Dopo un recente apparire pubblico ai Trooping the Colour 2024, le speranze di un ritorno regolare sembravano accese, ma la duchessa di Cambridge sembra essere ancora in un periodo di recupero da un tumore, le cui specifiche non sono state dettagliate. Questo ha significato l'di, dove molti speravano di vederla presentare i premi ai vincitori, come tradizione vuole.Al posto di, è stata, duchessa di Edimburgo e moglie del principe Edoardo, a ottenere una crescente visibilità.