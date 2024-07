Ponza 16enne stuprata in casa da un vicino | indagato un uomo di 34 anni

Leggi tutta la notizia su open.online

(Di lunedì 8 luglio 2024) Una ragazza di 16ha denunciato di essere stata, nelle isole pontine, la notte tra domenica 7 e lunedì 8 luglio. I carabinieri hanno identificato undi 34, che secondo le prime ricostruzioni si sarebbe introdotto nell’abitazione di vicini die avrebbe abusato della minorenne, di origine rumena. Si tratta di un cameriere stagionale, sbarcato da poco sull’isola di(in provincia di Latina) per lavorare in un ristorante della zona. Il 34enne viveva in affitto in un’abitazione in località Conti, proprio di fianco alla della famiglia della. La ragazza è stata trasferita in eliambulanza all’ospedale Santa Maria Goretti di Latina e si trova ora in una struttura della Capitale. Nei confronti dell’, che ha alle spalle diversi precedenti penali, è stato emesso un foglio di via dall’isola di