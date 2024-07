Ponte sullo Stretto altolà di Busia | Più controlli sui costi si rischia opera incompiuta

Leggi tutta la notizia su thesocialpost

(Di lunedì 8 luglio 2024) “Per un’così complessa serve un progetto unitario e completo prima di iniziare i lavori Il rischio, altrimenti, è che possano innescarsi varianti tali da far aumentare isforando il limite di incrementi del 50% rispetto al costo del progetto del 2011 che, ai sensi delle norme europee, imporrebbe il ricorso a una nuova gara” questo quanto detto dal presidente dell’Anac Giuseppea proposito deldi Messina nel corso di un’audizione alla Camera sul cosiddetto decreto Infrastrutture.ha evidenziato l’importanza di avere una trasparenza ampia suidel progetto, stimati a circa 14 miliardi di euro. Ha sottolineato che l’asseverazione deidovrebbe essere affidata alla Corte dei Conti e non a un semplice consulente nominato da Salvini, per garantire il rispetto delle norme UE che impongono di non superare il 50% della spesa iniziale.