Parigi 2024 le Fate della Ginnastica Artistica per l’avventura olimpica | dal 28 luglio in gara

(Di lunedì 8 luglio 2024) Roma, 8– E’ pronta la squadra femminile di. Tra meno di 20 giorni inizieranno le Olimpiadi die l’Italia, pian piano, presenta per ogni sport, le sue campionesse e i suoi campioni. LeTricolori puntano al podio e alle medaglie, e per la prima volta dopo l’edizione del 2008, dovranno presentarsi insenza la plurimedagliata e bronzo olimpico a Tokyo Vanessa Ferrari, che ha rinunciato alcuni giorni fa per un imprevisto infortunio in allenamento (leggi qui). Ci saranno Alice D’Amato, Manila Esposito ed Elisa Iorio, atlete delle Fiamme Oro, insieme a Angela Andreoli e Giorgia Villa. Martina Maggio, attualmente riserva a Brescia, non sarà a. L’Italdonne farà il suo esordio il 28per le gare preliminari.