NXT Heatwave | risultati

(Di lunedì 8 luglio 2024) Si è appena concluso l’ultimo evento del fine settimana WWE a Toronto, NXTed ecco tutti i. Kickoff: Arianna Grace & Karmen Petrovic battono Jazmyn Nyx e Jacy Jayne Main Card: Oba Femi sconfigge Wes Lee mantenendo il titolo Nordamericano, per stipulazione Wes Lee non potrà più competere per la cintura fino a quando Oba ne sarà in possesso Kelani Jordan vince contro Sol Ruca mantenendo l’NXT Women’s North American championship Nathan Frazer & Axiom hanno la meglio su Mr.Chase & Duke Hudson(W/Chase U) mantenendo le cinture di coppia Roxanne Perez mantiene anche lei il titolo femminile dall’assalto di Lola Vice Ethan Page trionfa ai danni di Je’Von Evans, Shawn Spears e Trick WilliamsNUOVO CAMPIONE NXT!!! Un trittico di show che avranno fatto piacere al pubblico canadese, specialmente aver visto un loro connazionale vincere il titolo massimo del brand giallo.