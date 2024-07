My Home my Destiny oggi 8 luglio non va in onda Perchè? Il motivo

Leggi tutta la notizia su superguidatv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Mymynon va insu Canale 5, perché? Una brutta sorpresa attende i fans della soap turca con Ibrahim Celikkol e Demet Ozdemir, chesi collegheranno alla rete ammiraglia Mediaset per seguire le vicende della loro serie TV preferita. Quando tornerà in TV e cosa vedremo al suo posto? per scoprire di più. Mymy2 sospesa dall’8: ilCambio programmazione nel palinsesto pomeridiano di Canale 5. A partire da“cancellata” la secstagione di Mymy2. La notizia del ritorno della soap in chiaro – lo scorso 17 giugno – aveva scatenato la gioia dei tantissimi fans che già avevano seguito le vicende della prima stagione e non avevano gradito il “passaggio” sulla piattaforma digitale Mediaset Infinity per gli episodi di Mymy2.