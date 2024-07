Morte di Alex Marangon il mistero si infittisce | due sciamani spariti nel nulla

Leggi tutta la notizia su ilrestodelcarlino

(Di lunedì 8 luglio 2024) Treviso, 8 luglio 2024 – Due ‘curanderi’ sudamericani spartiti nel, per gli inquirenti sarebbero loro i testimoni chiave dell’inchiesta sulladi. Siilsul caso del barman 25enne veneziano, ritrovato morto su un isolotto del fiume Piave vicino all’Abbazia di Vidor, nel Trevigiano. Secondo le indiscrezioni raccolte dalla stampa locale, i due uomini – Johnny Benavides e un altro sudamericano di cui non è stato reso noto il nome – la notte del 29 giugno avrebbero cercato di inseguireche, probabilmente, era in preda ad una crisi. Erano all'esterno dell'abbazia e forse volevano calmarlo. A raccontarlo sarebbero stati i cinque partecipanti alla festaca ascoltati nelle ultime ore dagli inquirenti.