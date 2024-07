Mélenchon | Risultati elezioni chiare Il Presidente della Repubblica ha perso

Leggi tutta la notizia su liberoquotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) “È un enorme sollievo per la stragrande maggioranza dellene nel nostro Paese. Quelli che compongono la Nuova Francia e quelli che l'hanno sempre amata con passionena. Questene si sentivano terribilmente minacciate. Ma possono essere certi di aver vinto con queste schede elettorali. La maggioranza ha fatto una scelta diversa per il Paese. D'ora in poi, la volontà del popolo dovrà essere rigorosamente rispettata. D'ora in poi, nessun sotterfugio, accordo o combinazione sarà accettabile. La lezione del voto è chiara: la sconfitta delsua coalizione è chiaramente confermata. Ildeve inchinarsi e accettare questa sconfitta senza tentare di aggirarla in alcun modo. Il primo ministro deve andarsene.