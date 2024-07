Leo Messi ‘battezza’ Lamine Yamal | cosa c’è dietro la FOTO social

Leggi tutta la notizia su calcioweb.eu

(Di lunedì 8 luglio 2024)è il nuovo fenomeno del calcio. Stiamo parlando di un quasi 17enne spagnolo, grande protagonista con le maglie del Barcellona e della nazionale. Il classe 2007 è concentrato sulla competizione in Germania con il chiaro obiettivo di vincere il trofeo. Unaè diventata virale sui: un piccolissimolavato in una piccola vasca da bagno da Leo. Lo scatto non è un fake e le immagini sono state divulgate dal quotidiano spagnolo SPORT. La spiegazione dellaTutto è nato da un’iniziativa benefica con protagonisti i calciatori del Barcellona tra fine 2017 e inizio 2018. Laè stata scattata per un calendario di beneficenza. L’argentino aveva 20 anni, lo spagnolo pochi mesi. Nei giorni scorsi, dopo tanti anni, l’Unicef ha reinviato lae il padre dil’ha postata sul profilo Instagram.