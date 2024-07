La crisi nera e cronica della Ferrari e di Leclerc che aspetta e spera in Newey

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 luglio 2024) Gli altri volano, laarranca. Ormai ci siamo abituati. Anche ieri in un bellissimo Gp di Gran Bretagna noi, tifosi costrettoRossa per cause nazionalistiche e culturali, abbiamo assistito allo spettacolo offerto delle altre vetture mentre la macchina di Maranello o arrancava (quella di Sainz) o sprofondava (quella di). Un’abitudine, si diceva, ormaicome i mali di Maranello che nemmeno la nuova guida pare essere riuscita a cambiare. Partiamo dall’inizio. Nei primi Gp la Rossa aveva dato ampi segni di miglioramento dalla vettura pessima del 2023 (era che difficile fare peggio) e si era posizionata come seconda forza del mercato al punto dare in un clamoroso successo nel mondiale costruttori visto che la Red Bull (allora inarrivabile) corre con un pilota solo dato che Perez è nel pieno di una delle peggiori stagioni di sempre.