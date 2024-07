I gioielli per lui sono tendenza

Leggi tutta la notizia su panorama

(Di lunedì 8 luglio 2024) Inoni migliori amici delle donne - o almeno non solo - perché oggi gli uominisempre più propensi a indossarne, abbandonando ogni etichetta di genere: perle, diamanti o strass, non si rinuncia a niente. Tra i pionieri ricordiamo Harry Styles che dall’inizio della sua carriera da solista - anche grazie all’influenza dell'amico e attuale Direttore Creativo di Valentino Alessandro Michele, noto estimatore della gioielleria - ci ha deliziato con outfit androgini che non rinnegavano la sua personalità. See on Instagram Dal fronte moda invece le passerelle parlano chiaro, più ivistosi e meglio è, insomma un trend che potevamo intuire anche dalle ultime scelte di stile dei cantanti del momento.infatti tantissime le icone a cui ispirarsi per il proprio stile, dall’attore Timothée Chalamet al rapper Asap Rocky.