Guadagni a Temptation Island | i cachet di coppie tentatori e conduttore

(Di lunedì 8 luglio 2024) Come succede per il Grande Fratello o L’Isola dei Famosi , anche persono usciti i presuntidei protagonisti. Secondo Dagospia leguadagnerebbero dai 1800 Euro a 2600 a testa: “Con vitto e alloggio a carico della produzione ovviamente“. Ie le tentatrici (che in totale sono 26) per il sito di Roberto D’Agostino avrebbero unche va dai 500 ai 1000 Euro a settimana., ildi Filippo Bisciglia e la precisazione di una tentatrice. Fan Page invece ha riportato il presuntodi Filippo Bisciglia: “E il? Anche il, ovviamente, percepisce un compenso che, a differenza di tutti gli altri personaggi in gioco, è molto più alto. Il guadagno di Filippo Bisciglia, infatti, dovrebbe ammontare a una cifra complessiva che si aggirerebbe tra i 45 e i 50mila euro“.