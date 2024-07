F1 | Lewis Hamilton una gioia senza fine in casa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) La vittoria mancava dal Gran Premio di Arabia Saudita del 2021. Non sarà certamente il successo più bello e importante della carriera di un sette volte campione del mondo di Formula 1, ma l’affermazionelinga di Silverstone con quella Mercedes che lascerà astagione, per legarsi alla più problematica Ferrari, ha lasciato il segno nel cuore di un “vecchio” leone che ancora non vuole abbandonare la scena.ha combattuto alla grande guidando alla perfezione nel suo Gran Premio di Gran Bretagna 2024 portando la vettura stellata a un successo davvero colossale davanti a un Max Verstappen di Red Bull che si era pericolosamente riavvicinato. Un commiato perfetto da un Toto Wolff visibilmente emozionato: “La Ferrari ha una superstar tra le mani“.