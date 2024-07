Elden Ring | Shadow of the Erdtree la posizione di tutti i boss

Leggi tutta la notizia su tuttotek

(Di lunedì 8 luglio 2024) In questo articolo vi indicheremo ladipresenti inof the, la nuova grande espansione diLa nuova espansione diè davvero vasta e di conseguenza è difficile riuscire a trovare ogni cosa durante la prima partita. Ci sono tante cose che anche i più attenti fan di FromSoftware potrebbero perdersi, inclusi diversiche sarebbe davvero un peccato non affrontare. Se quindi volete essere sicuri di non esservi persi neanche uno degli scontri diof the, in questa guida potrete trovare ladipresenti nel DLC di. Piana dei Sepolcriof thedeiPer rendere l’articolo più ordinato abbiamo deciso di separare iin base alla regione in cui si trovano e ovviamente iniziamo con la Piana dei Sepolcri.