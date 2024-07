Donna scomparsa a Iglesias in Sardegna marito arrestato con l' accusa di omicidio

Leggi tutta la notizia su tg24.sky

(Di lunedì 8 luglio 2024) Unadi 42 annida diverse settimane da un centro dell'hinterland di Cagliari, le ricerche, le indagini e le dichiarazioni non convincenti del, 43enne fermato oggi peraggravato e occultamento di cadavere. Sono questi gli elementi su cui stanno lavorando i carabinieri della Compagnia diper chiarire quello che al momento appare come l'ennesimo femminicidio. L'uomo si trova attualmente in carcere: in queste ore dovrebbe tenersi l'udienza di convalida del fermo. La denuncia dia maggio Da quanto apprende l'ANSA, a metà maggio è arrivata sul tavolo dei carabinieri dila denuncia dida parte del fratello dellae di una collega di lavoro. Sono scattate così le ricerche e le verifiche degli investigatori dell'Arma.