Dieci autogol quasi record per gli Europei 2024 | attacchi in difficoltà Ecco cosa succede

(Di lunedì 8 luglio 2024) Viene in mente quel verso di Ligabue, ’Ferri batte ildi’, anche se il difensore dell’Inter stavolta non ha alcuna colpa. Però è un dato di fatto: l’Europeoè quello degli, nel senso letterale e non solo metaforico del termine. L’altra sera l’ultima sfida dei quarti, quella tra Olanda e Turchia, è stata risolta da una deviazione di Mert Muldur, difensore del Fenerbahce passato anche dal Sassuolo. La palla sarebbe stata messa in rete da Gakpo,sicuramente, ma ieri l’Uefa ha sancito che l’episodio è da considerare un’autorete. E con questa siamo anella rassegna, compresa quella del nostro Calafiori. Prima di Muldur hanno segnato nella porta sbagliata il belga Vertonghen su un tiro di Kolo Muani che sarebbe finito fuori (e subito dopo il giocatore si è ritirato dalla nazionale, ma per età, non per delusione); lo spagnolo Le Normand che ha deviato di pancia il pallone contro la Georgia; l’olandese Malen, che in teoria sarebbe un attaccante, contro l’Austria.