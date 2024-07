Così gli scooter diventano elettrici

Leggi tutta la notizia su quotidiano

(Di lunedì 8 luglio 2024) TALET-E è la prima startup italiana che nasce con l’obiettivo di elettrificare gli, con cilindrata da 125cc in su, sostituendo il motore endotermico con un kit elettrico, prodotto e installato in Italia. L’installazione del kit di conversione (due anni di garanzia) mantiene le stesse prestazioni del veicolo termico originario mentre le componenti sostituite vengono reindirizzate ad aziende specializzate che ne garantiranno il riciclo delle materie prime. Inoltre, la soluzione proposta da Talet-e prevede la consegna del nuovo libretto di circolazione per usufruire di tutti i vantaggi dell’elettrificazione, tra cui accesso Ztl, esenzione bollo e riduzione costi di assicurazione. Il kit si compone di due batterie fisse da 1,5 kWh ricaricabili, cui aggiungere fino a due ulteriori batterie da 0,75 kWh, a seconda dello