Ci risiamo Tutto bloccato in FiPiLi un tamponamento tra auto manda il traffico nel caos | 10 chilometri di coda

(Di lunedì 8 luglio 2024) Empoli, 8 luglio 2024 – Ci. Ancora una volta una mattina di delirio in. La causa questa volta è untra quattro veicoli. È successo intorno alle 07:30 – orario di punta per tanti pendolari che devono percorrere la strada di grande comunicazione Firenze-Pisa-Livorno – al km 15 tra Empoli e l’uscita di Ginestra Fiorentina in direzione Firenze. Risulta, conpraticamente fermo o a passo d’uomo. Intorno alle ore 08:30 in direzione Firenze si sono formate code fino a 10. Tanti glimobilisti che provano a uscire dallaper percorrere la viabilità ordinaria. Ma anche qui la situazione si è intasata. Al momento non si hanno notizie sulle condizioni di salute deglimobilisti coinvolti nell’incidente.