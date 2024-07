Chi è e cosa fa nella vita Raquel Sànchez Silva ex moglie di Mario Biondo?

Leggi tutta la notizia su nonsolo.tv

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ecco chi è: biografia, carriera eprivata dell’exdi, morto nel 2013 in circostanze sospette.è una conduttrice e giornalista spagnola, nota anche per essere stata ladi, cameraman palermitano morto nel 2013 in circostanze sospette.La conduttrice è nata il 13 gennaio 1973 a Plasencia, in Estremadura, in Spagna. All’inizio della sua carriera ha lavorato per una televisione locale dopo essersi laureata l’Università Pontificia di Salamanca alla facoltà di giornalismo.ha quindi lavorato per TeleMadrid, Canal + e Cuatro e Tele Cinco.Nel 2011, sul set del reality show Superviventes (versione spagnola dell’Isola dei famosi, in onda proprio su Tele Cinco), ha conosciuto il cameraman palermitano, più giovane di lei di 9 anni (era nato nel 1982): tra loro è stato subito amore e dopo un anno di relazione i due sono convolati a nozze a Taormina, il 22 giugno 2012.