Calciomercato Milan Florenzi resta? Il suo messaggio è chiarissimo

(Di lunedì 8 luglio 2024) Fra i veterani delpronti a ritornare aello per il primo allenamento della stagione 2024/25 c’è Alessandro, che lancia, tramite un post social, un precisoal club per scacciare via le voci sulla sua cessione. “Non vedo l’ora di ricominciare! – scrive in un post Instagram – Pronto a tornare a sudare con i miei compagni. Insieme passo dopo passo!“. Uncorto, ma molto chiaro.ha in testa ilal momento. Al fianco di Paulo Fonseca oggi per il primo allentamento della squadra rossonera, oltre al suo staff, ci sarà anche Daniele Bonera, allenatore delFuturo, che permetterà ad alcuni dei suoi ragazzi di lavorare insieme alla prima squadra per prepararsi al meglio in vista della prossima stagione, dove l’U23 rossonera giocherà in Serie C.