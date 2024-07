Calciomercato Inter | due colpi clamorosi per la difesa

Leggi tutta la notizia su metropolitanmagazine

(Di lunedì 8 luglio 2024) Ildell’sembrava destinato a muoversi senza grossi squilli, un po’ per non rompere gli equilibri di una squadra già molto forte, un po’ per mancanza di disponibilità economiche in grado di soddisfare le richieste di top players. Adesso però, secondo tuttomercatoweb qualcosa sarebbe cambiato, con Marotta che fiuta duea basso costo. Il primo è Kim Min-Jae, il centrale sudcoreano del Bayern Monaco con un passato nel Napoli, il secondo è João Cancelo del Manchester City, che in nerazzurro ha già giocato nella stagione ‘17/‘18.: la strategia di Marotta e Ausilio per Kim (Credit foto – The Japan Times)Dopo il grave infortunio occorso a Tajon Buchanan durante la Copa America nella quale è impegnato con il suo Canada, gli uomini mercatoisti sono alla ricerca di qualche profilo che possa offrire profondità alla rosa di Simone Inzaghi.